خبير أمريكي يتوقع نهاية كورونا في أبريل لأسباب علمية

المصدر: البيان الإلكتروني

زفّ مارتي ماكاري الأستاذ والجراح أمريكي في جامعة جونز هوبكنز خبراً مبشراً بتوقعه نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد بحلول شهر أبريل القادم.

وأكد الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز في مقاله المنشور في صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإصابات اليومية انخفضت بنسبة 77 في المئة منذ ستة أسابيع، وفقا لقناة الحرة.

وأرجع ذلك إلى حد كبير إلى المناعة الطبيعية التي تكتسب من العدوى السابقة، وهو أمر أكثر شيوعا مما يمكن قياسه عن طريق الاختبارات.

وأشار إلى أنه واعتبارا من هذا الأسبوع، سيكون 15 في المئة من الأمريكيين قد تلقوا اللقاح، والرقم يرتفع بسرعة.

وأضاف مكاري بأن البلاد تتجه إلى مستوى إصابات منخفض بشكل كبير، متوقعا أن "يختفي كوفيد في الغالب بحلول أبريل مما يسمح للأمريكيين باستئناف حياتهم الطبيعية".

وأوضح أن التلقيح وارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يسهم في الوصول إلى مناعة القطيع بحلول الربيع.

ويرى مكاري أنه عندما يتم كسر سلسلة انتقال عدوى الفيروس في أماكن متعددة، يصعب على الفيروس الانتشار، وهذا يشمل حتى السلالات الجديدة.