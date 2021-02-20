3 لقاحات روسية ضد «كوفيد 19».. ما الفروق بينها؟

المصدر: موسكو - فهيم الصوراني

أعلنت وزارة الصحة الروسية رسمياً تسجيل لقاح «كوفي فاك» المضاد لفيروس كوفيد - 19، والذي أشرف على تصنيعه مركز تشوماكوف التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ليصبح بذلك ثالث لقاح روسي تتم الموافقة على استخدامه، بعد لقاحي «سبوتنيك في» و«إبيفاك كورونا».

فما الفرق بين اللقاحات الثلاثة المذكورة؟

كان لقاح «سبوتنيك في» الذي صنع في مركز غامالي، هو الأول من نوعه في روسيا والعالم، وسجل في أغسطس من عام 2020.

ويعتمد هذا اللقاح على منصة ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المدروسة بشكل محكم، ويتمتع بمستوى عالٍ من السلامة والفعالية ولا يتسبب بآثار ضارة أو مضاعفات طويلة المدى، وقد تم تسجيله حتى الآن في أكثر من 25 دولة.

وحتى الآن لم تسجل أي آثار جانبية أو خطيرة لـ«سبوتنيك في»، ولا أي حالة وفاة، وتقترب فاعليته في تقوية المناعة الخليوية إلى 100%، حسب ما أعلنه مركز «غامالي» الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

أما «إبيفاك كورونا»، فهو لقاح أحادي المكون ضد الفيروس التاجي، وعبارة عن مستضدات ببتيدية مركبة كيماوياً، ومكونة من ثلاث شظايا من بروتين S لفيروس SARS-CoV-2، مترافق مع بروتين ناقل على مادة مساعدة تحتوي على هيدروكسيد الألومنيوم، ولكن لا تحتوي على مواد حافظة ومضادات حيوية.

وتم تصنيعه على أساس العناصر المركبة بشكل مصطنع لهيكل الفيروس الجديد، القادرة على توفير الحماية للجسم على مدار العام، ويمكن لمن تجاوز عمره 60 عاماً تلقيه دون فحوص مسبقة.

ومن المتوقع قريباً في روسيا نشر نتائج المرحلتين الأولى والثانية من اختبارات «إبيفاك كورونا». وحتى الآن، أظهرت النتائج أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا ظهرت في 100٪ من المشاركين في التجارب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً وفي 94٪ من المتطوعين فوق 60 عاماً.

فعال وسليم

أما اللقاح الجديد «كوفيفاك»، وعلى عكس اللقاحين الآخرين المسجلين «سبوتنيك في» و«إبيفاك كورونا» فيحتوي على فيروس قاتل لفيروس Sars-Cov-2، وليس لأجزاء منه فقط. ومن المقرر بعد تسجيله تجربته على 3 آلاف متطوع.

وتم إنشاؤه مباشرة على أساس فيروس كورونا الجديد، ويسمح التطعيم به بمحاكاة العملية الطبيعية لمحاربة الجسم للفيروس، ما يجعله يطور مناعته، وهو فعال من مجموعة متنوعة من طفرات فيروس كورونا SARS-CoV-2، كونه يحتوي على معلومات وراثية مفصلة حول العامل المسبب للمرض.

ويوصى باستخدامه لتلقيح الأشخاص من سن 18 إلى 60 سنة، وينتظر أن تظهر التجارب الإضافية ما إذا كان يمكن تطعيم الأشخاص الأصغر سناً وكبار السن بهذا اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة الروسية سلامة وفعالية العقار الجديد. ومن المقرر بدء التطعيم من خلاله على نطاق واسع في ربيع العام الحالي، إذ سيتم إطلاق أول 120 ألف جرعة منه للتداول المدني في منتصف مارس.

ولا تزال تكلفة العقار الجديد غير معروفة، في حين يبلغ سعر الجرعة الواحدة من «سبوتنيك في» و«إبيفاك كورونا» نحو 10 دولارات.

نجاح التطعيم

يرى الخبراء أنه يمكن تطعيم 70 – 80% من سكان روسيا في فترة قصيرة إذا تم استخدام 3 لقاحات وأن ذلك سيضمن نجاح عمليات التطعيم ضد «كورونا» في المستقبل.

وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف في حديث أدلى به يوم 20 يناير لقناة «سولوفيوف» على «يوتيوب» إن مناطق روسيا يجب أن تتلقى نحو 70 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك V». وأضاف قائلاً إن من المهم اليوم تشكيل المناعة الجماعية التي يمكن بلوغها بعد تطعيم 70 – 80% من السكان، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام ثلاثة أنواع من اللقاحات.

ويرى العلماء أن التطعيم المتكرر سيتطلب استخدام لقاح يختلف عن لقاح استخدم عند التطعيم الأول. ولذلك فإن توافر ثلاثة لقاحات مختلفة في روسيا سيعطي ضماناً لنجاح عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في المستقبل.