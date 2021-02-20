آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

200 مليون جرعة لقاح

تلّقى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 10,00 ت غ السبت.

وتمّت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الغنية، والتي تعهّدت الجمعة مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا مع اكثر الدول فقرا.

ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المئة فقط من سكان العالم.

روسيا تسجل اللقاح الثالث -أعلنت روسيا أنّ 120 ألف جرعة من لقاحها الثالث المرخص ضد فيروس كورونا، كوفيفاك، ستصل إلى العامة بحلول مارس، بعد "سبوتنيك في" و"إيبيفاك-كورونا".

ينتج اللقاح الجديد، الذي لا يزال في المرحلة النهائية من التجارب السريرية، مركز تشوماكوف الذي تديره الدولة ومقره في موسكو واستخدم طريقة تطوير مختلفة عن سبوتنيك وإيبيفاك-كورونا، باستخدام فيروس غير نشط.

نيوزيلندا تبدأ حملة التطعيم

بدأت نيوزيلندا برنامج التطعيم مع التركيز أولا على المواطنين المعرضين لمخاطر عالية والعائدين من الخارج، إلى جانب الموظفين عند الحدود والحجر الصحي، في إجراء وصفته بأنه "خطوة صغيرة ولكن مهمة في رحلة طويلة".

ورغم إطلاق برنامج التطعيم، قالت الحكومة إنه من غير المرجح أن يُسمح للسياح الأجانب بالعودة هذا العام.

استقالة وزير الصحة الأرجنتيني

قدّم وزير الصحة الأرجنتيني خينيس غونزاليس غارسي استقالته في وقت متأخر الجمعة نزولا عند طلب رئيس البلاد بعد الكشف عن تلقي أصدقاء للوزير اللقاح قبل بدء الحملة الرسمية للتحصين ضد كوفيد-19.

ووجه الوزير البالغ 75 عاما سالة الى الرئيس ألبرتو فرنانديز قال فيها "في ردّ على طلبك العاجل، أتقدّم باستقالتي من منصب وزير الصحة".

رومانيا تعطي الأولوية لتطعيم المشردين

أكّدت رومانيا أنّها لقحت ما يقرب من 300 مشرد اعطتهم الأولوية إلى جانب كبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، قائلة إنهم لا يحظون بحماية للوقاية من العدوى. قررت بوخارست اعطاء المشردين الأولوية، على غرار الدنمارك، بعد ضغوط من الجمعيات الخيرية.

أكثر من 2,45 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,453,070 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 11,00 ت غ.

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا حيث سجلت 495804 حالة وفاة تليها البرازيل والمكسيك والهند وبريطانيا.