تمديد إغلاق الحدود البرية بين كندا وأمريكا

أعلنت الحكومة الكندية أن إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا أمام جميع الرحلات غير الضرورية قد تم تمديده لمدة شهر واحد حتى 21 مارس.

وأعلن وزير السلامة العامة بيل بلير على تويتر انه "تم تمديد قيود السفر غير الضرورية مع الولايات المتحدة حتى 21 مارس 2021".

وسيُسمح فقط بمواصلة التبادلات التجاريّة والرحلات التي تُعتبر أساسيّة.

وأغلقت الولايات المتحدة حدودها مع المكسيك وكندا في 20 و21 مارس الماضي على التوالي، ومذّاك يتمّ تجديد هذا القرار شهريّاً. ويأتي تمديد اغلاق الحدود في وقت تكافح الدول الثلاث انتشار الجائحة.

ويبلغ طول الحدود بين الولايات المتّحدة وكندا 8900 كيلومتر. وتبلغ قيمة مبادلات السلع والبضائع بين جانبي الحدود يوميا 2,4 مليار دولار.

واعتبارًا من يوم الاثنين، سيُطلب من جميع المسافرين إلى كندا عزل أنفسهم في فنادق عند الوصول في انتظار نتائج اختبار "بي سي آر" الإلزامي.