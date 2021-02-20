الإمارات تعزز ريادتها في صدارة أكثر الدول كفاءة في مكافحة الفيروس

المصدر: (دبي ـ علاء الجمل)

عززت الإمارات مكانتها الريادية عالمياً ضمن صدارة أكثر الدول كفاءة في مكافحة «كوفيد 19»، مع ارتفاع نسبة الشفاء بين المصابين بالفيروس إلى 96.5% من إجمالي الحالات المصابة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عام، واستمرار مراوحة حالات الوفيات عند مستويات تعدّ الأدنى في العالم.



وتأتي هذه النجاحات في الوقت الذي حققت فيه الدولة أيضاً مركزاً ريادياً عالمياً في معدل توفير اللقاحات للسكان، حيث بلغ إجمالي عدد اللقاحات الممنوحة 5.466.831، في الوقت الذي تواصلت فيه برامج الفحص والتقصي، إذ بلغت 28.997.070 فحصاً.

وأظهرت الأرقام نمواً ملحوظاً في المعدل اليومي لحالات الشفاء بين المصابين بكورونا في الدولة خلال الأسابيع الماضية، حيث قفز إجمالي حالات الشفاء منذ مطلع الشهر الجاري إلى 74757، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 351715 حالة يوم أمس، مقابل 276958 حالة في الأول من فبراير.

ويمثل ارتفاع المعدل اليومي لحالات الشفاء مؤشراً لكفاءة وفاعلية المنظومة الصحية في الدولة وفاعلية استراتيجية محاصرة الفيروس، حيث وفرت الإمارات 6 عوامل رئيسية سرعت عملية التعافي ومحاصرة الوباء، تمثلت في تبني العلاجات المبتكرة، وتكثيف الحملات الوطنية للتطعيم ضد «كوفيد 19»، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، وتوسيع نطاق الفحوصات، إضافة إلى توفر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية.

