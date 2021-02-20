معركة اللقاحات الدولية تشتد من أجل تطعيم للجميع

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

لا تزال معركة اللقاحات الدولية تجري على قدم وساق من أجل احتواء الفيروس الذي أربك العالم منذ ظهوره أواخر العام 2019 وتفشيه لاحقاً في أرجاء المعمورة وسط تضامن دولي من أجل دعم الدول الفقيرة والمساهمة في عودة العالم إلى ما كان عليه قبل 2020.



وقال مصدر أوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيضاعف مساهمته في نظام التطعيم ضد فيروس كورونا لتصل إلى مليار يورو فضلاً عن تبرع الاتحاد بمئة مليون يورو كمساعدات إنسانية لدعم حملة التطعيم في أفريقيا، في ما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الغربية أمس إلى تقديم 13 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الحكومات الإفريقية في أسرع وقت ممكن.



وقال أمام مؤتمر ميونيخ للأمن عبر الفيديو من باريس «لدى القارة الإفريقية 6,5 ملايين عامل في مجال الصحة. تحتاج إلى 13 مليون جرعة لحمايتهم والسماح لأنظمتهم الصحية بالصمود» في ظل أزمة كوفيد19.



تعهد ألماني



وفي السياق ذاته، تعهدت ألمانيا تقديم مبلغ 1.5 مليار يورو إضافي لتعزيز توفير اللقاحات لأفقر دول العالم على ما قال وزير المال أولاف شولز أمس رافعاً بذلك مساهمة سابقة قدرها 600 مليون يورو. وقال شولز في بيان بعد اجتماع مجموعة السبع «نريد أن نكون واضحين اليوم نحن نؤازر أكثر الدول فقراً. ستوفر ألمانيا 1.5 مليار يورو إضافي لآلية كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية وأطراف أخرى. اللقاحات هي السبيل الوحيد للخروج من الجائحة».



وجاء الإعلان في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت لدول مجموعة السبع التي تعهّد قادتها خلاله بالتحرّك معاً لضمان وصول اللقاحات إلى جميع سكان العالم.



واتفق قادة مجموعة الدول السبع على تكثيف التعاون للاستجابة إلى الوباء وزيادة التعهّدات المالية لإطلاق اللقاحات في دول العالم الأكثر فقرا إلى 7.5 مليار دولار. جاء في بيان مشترك صدر عن المجموعة التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة ، مع زيادة التعهّدات المالية بأكثر من أربعة مليارات دولار إلى «آكت-أيه» (مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد) و«كوفاكس»، بات مجموع الدعم من مجموعة الدول السبع 7.5 مليار دولار.



بدوره، أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، أمس، إن روسيا قدمت 300 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في» للدول الأفريقية.



وقال مدير مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا جون نكينجاسونج إن جرعات لقاح «سبوتنيك في» ستكون متاحة اعتباراً من مايو المقبل.ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان المركز أن توزيع اللقاحات المضادة لـ«كوفيد 19» في أنحاء أفريقيا سيبدأ الأسبوع المقبل، بدءاً بلقاح استرازينيكا في نحو 20 دولة.



ملايين الجرعات



أما في تركيا، فأعلن وزير صحتها فخر الدين قوجة أن بلاده تسعى لشراء 105 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد19» بحلول نهاية أبريل المقبل، مضيفاً إن أنقرة ستتسلم أيضاً نحو 800 ألف جرعة هذا الشهر من اللقاح الذي طورته شركتا «فايزر وبيونتيك».



وفي تايوان، نقل تقرير لوكالة الأنباء المركزية، عن ناطق باسم مركز قيادة الأوبئة المركزي، بأن تايوان قد تبدأ التطعيم ضد «كوفيد 19» مارس المقبل.



ومن المنتظر أن تستلم تايوان ما يصل إلى 200 ألف جرعة من اللقاح عبر مبادرة كوفاكس المعنية بالتوزيع العادل للقاحات كورونا، الأسبوع المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.



ومن شأن وصول شحنات اللقاح في أواخر الشهر الجاري أن يسمح ببدء تطعيم 332 ألف عامل في الخطوط الأمامية بالمجال الطبي في مارس.