100.000 مستفيد من تطعيم «كوفيد19» في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف حمد تريم عبيد الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، عن أن عدد المستفيدين في الإمارة من التطعيم بلقاح «كوفيد19» منذ بدء الحملة الوطنية للتطعيم في الدولة قد تجاوز 100 ألف شخص، مشيراً إلى تسجيل 600 زيارة ميدانية للمؤسسات والدوائر الحكومية والجامعات والمنازل ضمن فعاليات حملة التطعيم، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة في الدولة وتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأهمية تعزيز الصحة العامة وتوفير العلاج وخدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع.

ولفت الشامسي إلى عمل 6 مراكز بتقديم خدمات التطعيم للفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، إضافة إلى الأسر والعمالة المساندة.

وقال مدير منطقة عجمان الطبية لـ (البيان): تعمل جميع فرق العمل بمنطقة عجمان الطبية مع الشركاء في الهلال الأحمر الإماراتي فرع عجمان ومؤسسات النفع العام منذ انطلاقة حملة التطعيم الوطني الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، وتوفير العلاج والتطعيم بلقاح «كوفيد19» لكافة أفراد المجتمع، لافتاً إلى انه تم توسيع نطاق المراكز الخاصة بعملية التطعيم في كل من مقر جمعية التنمية الاجتماعية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومقر الجمعية الهندية.

وأكد نجاح الحملة في الوصول إلى الشرائح المستهدفة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والوصول إليهم في منازلهم وتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية لهم، من خلال عمل 6 فرق ميدانية مخصصة لزيارة المنازل.

استمرار

وأكد الشامسي أنه تم تطعيم غالبية العمال بالجرعتين، ويجري العمل حالياً في جميع مراكز التطعيم بتقديم الجرعتين الأولى والثانية، وذلك وفق المواعيد المحددة، مشيراً إلى الإقبال الكبير من جميع أفراد المجتمع، وأرجع الأمر إلى نجاح حملات التوعية الصحية وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية في الدولة، مشيراً إلى أن الرسالة وصلت لجميع الجاليات المقيمة في الدولة، وارتفاع الوعي الصحي بين الجمهور، وتضافر الجهود بين الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، للتصدي للوباء وحماية صحة وسلامة جميع افراد المجتمع، مشيراً إلى ثمار الحملة الوطنية للتطعيم سوف يجني المجتمع ثمارها في المستقبل القريب ومحاصرة الوباء.

وذكر الشامسي أن الجهود مستمرة للوصول إلى غايات الحملة بتطعيم جميع الفئات المستهدفة، وفق توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأشاد بجهود المؤسسات المختلفة في تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لإنجاح الجهود في وجه تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومنها قاعتا البيت المتوحد والإمارات للضيافة وتوفيرهم الدعم والمساندة لعمل الفرق الطبية، إضافة إلى جهود المتطوعين في عملية استقبال المتعاملين وتسهيل عمل الطواقم الطبية.