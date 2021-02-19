تحذير مهم من منظمة الصحة العالمية

المصدر: وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية من التراخي في مواجهة جائحة كوفيد 19 رغم أن الإحصاءات الأخيرة أظهرت تراجعاً ملموساً لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

ويشهد عدد الإصابات اليومية بالفيروس انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي، في توجه تم تسجيله في كل أنحاء العالم.

ووصلت حصيلة الحالات اليومية بفيروس كورونا يوم الثلاثاء لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، ويتزامن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات مع إجراءات العزل العام وتشديد القيود على التجمعات والحركة في الوقت الذي تجري فيه الحكومات حسابات توازن دقيقة بين ضرورة وقف الموجات المتعاقبة من الجائحة والحاجة إلى إعادة الناس للعمل والأطفال إلى المدارس.

وفي ظل هذه التطورات، قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس في جنيف: "الوقت الحالي ليس ملائما للتخلي عن الحذر".

وأضافت فان كيرخوف، وهي عالمة أوبئة أمريكية مسؤولة عن مواجهة جائحة فيروس كورونا في المنظمة: "من غير الممكن أن نلقي بأنفسنا مرة أخرى في موقف عودة الحالات للزيادة".