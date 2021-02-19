بايدن يتعهد دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض أمس الخميس أنّ الرئيس جو بايدن سيتعهّد خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الجمعة دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادّة لكورونا.

وقال مسؤول أمريكي كبير إنّ الدفعة الأولى وقدرها مليارا دولار سيتم الإفراج عنها "بسرعة كبيرة"، في حين سيتمّ الإفراج عن المليارين الباقيين بشكل تدريجي على مدار العامين الحالي والمقبل.

ويهدف كوفاكس إلى توفير اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 خلال هذا العام لنحو 20% من سكّان حوالي 200 دولة ومنطقة منضوية في هذا البرنامج، لكنّه يتضمن قبل كل شيء آلية تمويل تسمح لــ 92 دولة منخفضة أو متوسطة الدخل بالحصول على هذه الجرعات الثمينة.