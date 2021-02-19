«رافد» و«جي 42» تتفقان على إدارة وتخزين اللقاحات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقّعت «رافد»، مؤسسة مشتريات المجموعة للرعاية الصحية اتفاقية جديدة مع «جي 42 للرعاية الصحية»، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، التابعة لمجموعة «42 جروب»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير أحدث الخدمات لتزويد مخازن تبريد لحفظ لقاح «كوفيد 19».

وفي إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، سوف تتولى «رافد» الإشراف على الخدمات اللوجستية، بما في ذلك إدارة ونقل وتخزين جرعات اللقاح في المخازن الجديدة المخصصة، بما يتماشى مع اشتراطات ومعايير دائرة الصحة أبوظبي.

ويعد مركز التوزيع الذي تشرف عليه «رافد» مركزاً مخصصاً للأدوية لتلبية جميع متطلبات التخزين في درجات الحرارة المختلفة، بدءاً من معدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية في ظروف تزيد على 20 درجة مئوية، إلى إمكانات التجميد العميق والذي يبلغ -90 درجة مئوية بما يمكّن من تلبية احتياجات تخزين اللقاح ومناولته بشكل أساسي.

جهود

وتعليقاً على الاتفاقية، قال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «رافد»: «في إطار الجهود المبذولة عالمياً لدعم توفير لقاحات (كوفيد19)، فإن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة بارزة وبداية لخطوات عدة وكبيرة لتعزيز الائتلاف وتطوير أوجه التعاون التشغيلي واللوجستي بين الشركتين من أجل تأمين إدارة ونقل وتخزين لقاحات (كوفيد19)، بما يضمن التسليم في الوقت المناسب عبر استخدام وتطبيق أنظمة توزيع عالية المستوى والكفاءة قريباً. وبهذه المناسبة، فإنه يسعدنا أن نتشارك مع جي 42 للرعاية الصحية في هذه المهمة الجوهرية التي سوف تستفيد منها البشرية خلال هذه الجائحة في جميع أنحاء العالم».

إلى ذلك، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية»: «تسهم هذه الشراكة في تعزيز دور جي 42 للرعاية الصحية بصفتها شركة عالمية رئيسية ورائدة تقود جهود مكافحة الفيروس الذي أصاب العالم بالشلل. وتتيح اتفاقية الشراكة هذه تلبية جميع متطلبات التخزين المبرد والاحتياجات اللوجستية، مع ضمان التعامل مع اللقاحات بأقصى درجات الدقة والامتثال لمعايير السلامة المتبعة دولياً. وتعكس الاتفاقية، أول خطوة في سبيل شراكة طويلة المدى مع جميع الأعضاء الآخرين في ائتلاف الأمل، تقاسم رؤية مشتركة نحو عالم خالٍ من وباء كوفيد19».

كما أعلنت «رافد» أخيراً أن الشركة وقعت اتفاقية تعاون مع «موانئ أبوظبي» لإطلاق أكبر مركز مبرّد لتخزين وتوزيع الإمدادات الطبية والصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجي هذه، ستقوم «موانئ أبوظبي» بموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجية بتوفير أحدث حلول إدارة المستودعات لعمليات «رافد» بصفتها مزوّد الخدمات اللوجستية من الطرف الرابع لشركة رافد وذلك في مركز التوزيع في مدينة خليفة الصناعية والذي يعد الأكبر والأكثر تطوراً من الناحية التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن هذه الشراكة للأطراف المعنية خدمات سلسة وتكاملاً يغطي مجالات أعمال متعددة، تتيح بالأخص توفير الأدوية والمعدات والمواد الطبية على امتداد سلسلة التوريد المحلية والإقليمية.