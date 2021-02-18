آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

الأمم المتحدة تدعو إلى "خطة تلقيح عالمية": دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء مجموعة العشرين إلى وضع "خطة تلقيح عالمية" لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19، خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.

وأكد "يجب أن نتحقق من أن الجميع أينما وجدوا سيحصلون على اللقاح في أسرع وقت ممكن"، منددا بأن "التقدم على صعيد التلقيح يتم بطريقة غير متساوية وغير عادلة.

فقد أعطت عشر دول فقط 75 % من كل لقاحات كوفيد-19. في المقابل لم تحصل أكثر من 130 دولة على أية جرعة".

الولايات المتحدة: 200 مليون دولار لمنظمة الصحة: قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستدفع مستحقات لمنظمة الصحة العالمية بقيمة 200 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الحالي بعد العودة عن قرار دونالد الانسحاب من هذه المنظمة.

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وموديرنا على 300 مليون لقاح إضافي: أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع شركة موديرنا للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، بعد إبرام اتفاق أوّل يشمل 160 مليون جرعة.

وكشفت المفوضية الأوروبية أيضا خطتها لمراقبة النسخ المتحورة من فيروس كورونا بشكل أفضل.

تلقيح جماعي في البرازيل: بدأت سيرانا، وهي بلدة صغيرة في ولاية ساو باولو، تلقيح جميع سكانها البالغين، وهي أول تجربة عيادية للتحصين الشامل في البرازيل، ثاني أكثر الدول تضررا بالوباء.

أول دفعة من اللقاحات تصل إلى غزة: وصلت أمس الأربعاء أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، وهي ستسمح بتحصين ألف شخص.

بدء حملتي التحصين في اليابان وجنوب إفريقيا: أطلقت اليابان أمس الأربعاء المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والتي تشمل في بادئ الأمر 40 ألفا من أفراد الطواقم الطبية.

كذلك، بدأت حملة التطعيم في جنوب إفريقيا وأعطيت الدفعة الأولى من اللقاحات التي تشمل 80 ألف جرعة من "جونسون أند جونسون" لمقدمي الرعاية في مستشفى خاييليتشا، وهي بلدة كبيرة في مدينة كايب تاون.

... وفنزويلا: أعلن الرئيس نيكولاس مادورو الأربعاء أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح سبوتنيك-في الروسي ستبدأ الخميس في فنزويلا مع العاملين في مجال الصحة والموظفين.

تايوان لن تحصل على لقاح فايزر: أكدت الحكومة التايوانية أمس الأربعاء فشل مساعيها للحصول على خمسة ملايين جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك في اللحظة الأخيرة بسبب "ضغوط سياسية"، مما أثار مخاوف من أن تعرقل بكين جهود التطعيم.

أكثر من 2,4 مليون وفاة: تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,419,730 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 488,081 وفاة تليها البرازيل (240,940 وفاة) والمكسيك (175,986) والهند (155,913) والمملكة المتحدة (118,195).

نيويورك تقاضي أمازون: قدم المدعي العام لولاية نيويورك شكوى ضد أمازون متهما إياها بعدم توفير الحماية الكافية لموظفيها في نيويورك أثناء الوباء.