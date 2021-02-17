88 % من موظفي جزيرة ياس تلقوا لقاح «كوفيد19»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن حصول 88% من موظفيها العاملين في مختلف المعالم السياحية والفنادق على لقاح «كوفيد19»، حيث تسعى جزيرة ياس إلى أن تكون من بين أولى وجهات العطلات المحصنة بالكامل ضد الفيروس على مستوى دولة الإمارات والعالم.

وأوضحت الجزيرة أن 7574 من موظفيها قد تلقوا اللقاح بالفعل، وذلك في إطار جهودها الداعمة لبرنامج التطعيم الوطني في أبوظبي والتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة موظفيها وزوارها، إلى جانب المساهمة في تعزيز جهود السلامة ورفع مستويات الثقة بالإمارة.

سلامة الزوار

وقال محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: «إن صحة وسلامة زوارنا والموظفين لدينا هي أولوية قصوى نحرص على تحقيقها، وذلك في إطار مساعينا الرامية إلى ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة في قطاع الترفيه والاستجمام والأعمال.

ويأتي التزامنا ببرنامج التطعيم في الإمارات في إطار خطة مدروسة لعودة استقبال الزوار في جزيرة ياس بأمان، ونحن على ثقة بأن الجزيرة ستكون قريباً واحدة من أولى الوجهات عالمياً، إن لم تكن الأولى على الإطلاق، التي حصل جميع موظفيها على اللقاح في دولة الإمارات والعالم، إذ نثمن جهود القيادة الرشيدة التي عملت على إتاحة إمكانية الوصول إلى اللقاح للجميع، مما يساعدنا على المحافظة على مجتمعنا آمناً ومحمياً».

وشجعت المعالم الترفيهية في جزيرة ياس موظفيها على تلقي اللقاح منذ إطلاق برامج التطعيم الوطنية في الإمارات لضمان سلامة وصحة المجتمع، وذلك من خلال إطلاق العديد من الفعاليات التي شجعت الموظفين على أخذ اللقاح.

سلامة الزوار

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «تفخر شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات بمشاركة موظفيها في برنامج التطعيم ودعم وإثبات قدرة دولة الإمارات على الاستجابة السريعة والفعالة للوباء، حيث إننا نضع سلامة الزوار وصحتهم على رأس أولوياتنا في جميع فعالياتنا وأنشطتنا، إذ إن برنامج التطعيم يعمل على دعم مهمتنا في إعادة بناء الثقة لدى جميع أفراد المجتمع للاستمتاع بكل ما تقدمه أبوظبي».

وشاركت مجموعة من المعالم السياحية والفنادق والأماكن التابعة للجزيرة في حملة التطعيم التي تجريها إمارة أبوظبي، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي» وحلبة مرسى ياس، وفندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، وياس مول، وشاطئ ياس، والاتحاد أرينا، وياس مارينا، وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وفنادق ياس بلازا.

إجراءات سريعة

وقالت بيان الحوسني، مدير تنفيذي الموارد البشرية والأداء في شركة الدار العقارية: «اتخذت قيادتنا الرشيدة منذ بداية الوباء إجراءات سريعة وحاسمة للتصدي إلى انتشار الوباء والحد من تأثيرها على المجتمع، إذ نشهد في الإمارات واحداً من أكثر برامج التطعيم نجاحاً على مستوى العالم».

وأضافت الحوسني: «تلتزم الدار العقارية بدورها الأساسي تجاه مجتمع دولة الإمارات ومسؤوليتها في دعم جهود الحكومة والسلطات الصحية لحماية صحة ورفاهية أمتنا. ونفخر بتحقيق مثل هذا الإنجاز في جزيرة ياس، والذي سيوفر راحة البال لأي شخص يزور هذه الوجهة العالمية الاستثنائية».

وحتى الآن، طبقت جزيرة ياس العديد من إجراءات الصحة والسلامة أبرزها منصة #معاً_في_ياس، التي تتضمن توجيهات شاملة وواضحة حول تدابير السلامة المتبعة في الجزيرة، وهي محطة تجمع التجارب المليئة بالمرح بمسؤولية وأمان التي تحتضنها الجزيرة.

وتم إطلاق برنامج «ياس للصحة والسلامة» كجزء من حملة #معاً_في_ياس، وهو برنامج صحة وسلامة شامل يمنح الزوار إمكانية الوصول المباشر إلى فريق متخصص من سفراء برنامج ياس للصحة والسلامة.