5.198.725 جرعة تم تقديمها من لقاح «كوفيد 19» في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 111890 جرعة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 5.198.725 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 52.56 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19.

فحوص

‎وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 193163 فحصاً جديداً في الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‎

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3236 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 355131 حالة. ‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1041 حالة.

تعليمات

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3634 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 340365 حالة.