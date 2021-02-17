«موانئ دبي العالمية» توظف إمكانياتها لتوزيع اللقاحات عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المجموعة ساعدت في تدشين تحالف لوجستي للإسراع بعملية توزيع اللقاحات المُضادة لجائحة «كوفيد 19» في كافة أنحاء العالم.

وقال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي إن بي سي»: «سنوظف كافة الإمكانيات المتاحة لدينا، لأن هذه الجائحة لن تنتهي ما لم يحصل كل فرد على لقاح مضاد لها».

توزيع

ولفت إلى أن موانئ دبي تتمتع بميزة تتمثل في وصولها إلى المناطق النائية وقدرتها على نقل اللقاحات إلى أماكن لا تستطيع جهات أخرى عديدة أن تصل إليها، موضحاً أن التحالف سيوظف الإمكانيات المتاحة لدى مطارات دبي، ومجموعة الإمارات، ومدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية، بحيث يعمل الجميع على نقل وتخزين وتوزيع اللقاح في المزيد من البقاع النائية في الكرة الأرضية.

وأفاد بن سليم بأن هذه البقاع تتضمن مركز الخدمات اللوجستية التابع لموانئ دبي العالمية في العاصمة الرواندية، كيغالي، والميناء متعدد الأغراض في باراماريبو بجمهورية سورينام، وذلك كمجرد مثالين لوجهات عديدة تصل إليها المجموعة في قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية، على التوالي.

وأضاف، «إن المقر الرئيسي للمجموعة في دبي يتميز بقرب موقعه من ثلثي سكان العالم، بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية الفاصلة بينه وبينهم ثماني ساعات». وتابع: «تمتلك دبي واحداً من أكثر مطارات العالم ازدحاماً ويتيح قدرة هائلة لكافة الناقلات الجوية على الوصول إليه وبجانب التحالف اللوجستي لتوزيع اللقاحات، فإن موانئ دبي العالمية ستسهم بخبرتها أيضاً لمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في توزيع اللقاحات إلى البلدان ذوات الدخول المنخفضة والمتوسطة».

شركات

وذكر أن موانئ تعمل حالياً مع عدة شركات طبية عالمية منتجة للقاحات، من أجل جلب لقاحات جديدة إلى الإمارات، وقال: «نعمل حالياً مع شركة «موديرنا» الأمريكية، باعتبارها الوافد الجديد إلى سوق اللقاحات، وهي تنتج لقاحاً جيداً».

وأضاف: «تبحث موانئ دبي مع «موديرنا» حالياً كيف وأين يمكن أن تساعد المجموعة في توزيع لقاحها».