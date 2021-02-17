طبيب أسنان ينجز 2578 ساعة تطوعية

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

تطوع طبيب الأسنان السوري محمود فؤاد السويدان الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، في مركز تقييم كوفيد 19 المتميز في منطقة العين، منذ افتتاحه في يونيو من العام الماضي، لتركيب الساعات الذكية المخصصة لمراقبة مرضى «كورونا» في العزل المنزلي حيث أنجز 2578 ساعة تطوعية.

وقال: «تطوعت مؤخراً في مركز صحة لتطعيم كوفيد 19، وتكمن مهامي في تسهيل إجراءات التطعيم لتكون سلسة للمراجعين، والحرص التام على الرد على أسئلة المراجعين المتعلقة باللقاح، وبيان ضرورة الحصول على المناعة المكتسبة من التطعيم وذلك ضمن مساعي الحكومة الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده».