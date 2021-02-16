قراصنة من كوريا الشمالية يحاولون سرقة معلومات عن لقاح فايزر الأمريكي

قالت وكالات استخباراتية كورية جنوبية إن قراصنة من كوريا الشمالية حاولوا سرقة معلومات بشأن لقاحات فيروس كورونا من شركة فايزر الأمريكية للأدوية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت يونهاب عن نواب، تلقوا تقارير من وكالة الاستخبارات الوطنية، القول إن عملية القرصنة ركزت على معلومات حول علاج الاصابة بفيروس كورونا.

ويذكر أن فايزر كانت أول شركة غربية تحظى بالموافقة على استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية.

وكانت شركة كاسبيرسكي للأمن الإلكتروني الروسي قد قالت في ديسمبر الماضي إن قراصنة من كوريا الشمالية حاولوا الدخول على نظام شركة أدوية تعمل على التوصل للقاح لفيروس كورونا، ولكن لم يذكروا اسم الشركة.

وجاء في التقرير أنه تم استهداف موقع إلكتروني لوزارة صحة، ولكن لم يذكر اسم أي دولة.