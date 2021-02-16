رواد الفضاء في محطة الفضاء يختبرون طلاءً يقتل فيروس كورونا داخل الطائرات

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

يختبر رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية طلاء مضاد للميكروبات من تصميم شركة بوينج يمكنه قتل البكتيريا وفيروس كورونا.

وقد تسمح هذه التجارب باستخدام الطلاء في كبائن الطائرات، وأماكن الرعاية الصحية، وبيئات إعداد الطعام، ووسائل النقل العام والمرافق العامة الأخرى لحماية كوكب الأرض.

ويجري رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) تجارب باستخدام طلاء سطحي مضاد للميكروبات مصمم لمحاربة البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، طورته بوينج وجامعة كوينزلاند، وتم وضع الطلاء على قطع من الطائرة قبل إرسالها إلى المحطة الفضائية.

ولتعزيز نمو الميكروبات، يقوم رواد الفضاء بلمس القطع كل يوم تقريبًا لنقل الميكروبات التي تحدث بشكل طبيعي على يد الإنسان، وفق "ديلي ميل".

تم تصميم الطلاء في البداية للحفاظ على المحطات الفضائية وإبقائها آمنة من البكتيريا الموجودة بين الكواكب، ولكن تم تعديل تركيبته بعد تفشي فيروس كورونا.

وتعتبر محطة الفضاء الدولية المكان الأفضل للعلماء الذين يتطلعون إلى إجراء تجارب جديدة، حيث تسمح بيئة الجاذبية الصغرى للمحطة الفضائية للطاقم بإجراء أبحاث غير ممكنة على الأرض.

وقالت ناسا في بيان: إنه "لإجراء الاختبارات، التي أطلق عليها اسم ، "استجابة بيئة بوينغ للطلاءات المضادة للميكروبات"، تم إرسال العديد من الأجزاء الموجودة على متن الطائرات، نصفها تم صبغه بالطلاء والنصف الآخر بدونه. "

وتشمل الأجزاء التي تم إرسالها، مقبض حزام الأمان الخاص بمقعد لطائرة، ونسيج من مقاعد الطائرة وحزام الأمان، وأجزاء من مسند الذراع وطاولة الطعام.

ووفقاً لبوينغ، يلمس رواد الفضاء كل جسم تقريبًا كل يوم لتشجيع نمو الميكروبات، ولم تتلوث أي من العينات قبل الوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال مايك ديلاني، كبير مسؤولي سلامة الطيران في بوينغ: إن "التجارب في المدار وعلى الأرض لا تزال مستمرة، ولكن النتائج المبدئية للمركب الكيميائي المضاد للميكروبات مشجعة.. وقد يتم تطبيق طلاء الأسطح المضاد للميكروبات على نطاق واسع إلى جانب التدابير الوقائية الأخرى لمنع انتقال العدوى."

تم تطوير الطلاء في البداية لحماية رواد الفضاء أثناء المهمات الفضائية، ولكن بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، قام الباحثون بتعديل تركيبته لاستهداف فيروس كوفيد 19.

وأضاف ديلاني: "بما أن البشر يخططون للعودة إلى القمر، والتوجه إلى المريخ والسفر إلى كواكب أخرى حاملين كائنات دقيقة من الأرض مثل الميكروبات، فقد يمنع الطلاء الضرر الميكروبي في المركبات الفضائية."

وتابع أنه "مع الصيغة المعدلة للطلاء، قد تسمح لنا التجارب باستخدام الطلاء في كبائن الطائرات، وأماكن الرعاية الصحية، وبيئات إعداد الطعام، ووسائل النقل العام والمرافق العامة الأخرى."

وقال البروفيسور مايكل مونتيرو من المعهد الأسترالي للهندسة الحيوية وتكنولوجيا النانو بجامعة كوينزلاند: "بعد سنوات من التطوير، من المثير حقًا رؤية أبحاثنا في الفضاء.. نتطلع إلى مواصلة التجارب والعمل للحصول على الموافقات التنظيمية."