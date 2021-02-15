«الشارقة للابتكار» يوزع لقاحات «كوفيد 19» للدول بتكنولوجيا ذكية

المصدر: الشارقة – البيان

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تكنولوجيا ذكية ومبتكرة، لتوزيع لقاحات فيروس «كوفيد 19»، من الشارقة لأنحاء العالم، وخاصة في تلك البلدان النامية، وذات درجات الحرارة المرتفعة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الناشئة، والحائزة على جوائز عالمية، حيث نجح فريق من العلماء والباحثين، بابتكار وتطوير حافظات تبريد صغيرة وخفيفة، تحمل يدوياً، والتي من خلالها يمكن تخزين ونقل اللقاحات بدرجات حرارة ثابتة، وضمن ظروف مناخية متغيرة.

وقد طورت شركة Ideabatic «أيديا تك»، الشركة الرائدة في مجال الهندسة المبتكرة، نظام تبريد ونقل، أطلق عليه اسم «سمايل» SMILE، وهو نظام ذكي لتبريد اللقاح، يمكن أن يقلل من إهدار اللقاحات بمختلف أنواعها، نتيجة تلفها بتعرضها لدرجات حرارة عالية، خلال العمليات اللوجستية، بما في ذلك لقاحات COVID 19، وتحديداً في المناطق النائية (ذات البنية التحتية الضعيفة وفي البلدان المتقدمة والنامية)، بالإضافة لخدمة الشخاص الذين لا يستطيعون السفر إلى نقاط التطعيم، حيث يمكن أن يوفر «سمايل» وسيلة فعالة لنقل اللقاحات في المركبات، أو على الأقدام أو الدراجات، أو على ظهر الحيوانات أو الزوارق، كما يمكن أن يوفر هذا النظام أيضاً، تخزيناً موثوقاً به للاختبار على نطاق واسع.

استقطاب

وقال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: إن هذا المشروع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاستثمار في القطاع الابتكاري في الإمارة، وحرصه على دعم واحتضان مؤسسات ومراكز البحث والتطوير من مختلف أرجاء العالم، وهذا الإنجاز والتعاون مع شركة «ايديا تك»، ما هو إلا مؤشر، ليس فقط على الصناعة الذكية، إنما الاستثمارات الذكية التي بدأت بالتوافد إلى المجمع، الذي يعد مفخرة علمية للإمارة في مسيرتها التطويرية.

وتابع: «إن الحاجة إلى برنامج تطعيم عالمي، أمر ملح، ويسعدنا التعاون مع شركة ايديا تيك، في تقديم ابتكار نقل ذكي، له تأثير إنساني كبير».

كما سيتعاون المجمع، وهذه الشركة أيضاً، في وضع حلول للنماذج الحرارية، والتحليل الهندسي، والنماذج الأولية، والتصنيع والخوارزميات، للتنبؤ بأداء النظام، والتتبع والمراقبة، مع الإمكانات التجارية، حيث إن المنتجات تحل المشكلات اللوجستية خارج أنظمة التطعيم.

وحول هذا الابتكار، قالت كيتي سي لياو المؤسس والرئيس التنفيذي لايديا تيك، وهي عالمة فيزياء تطبيقية، ومهندسة عملت مع أكثر المؤسسات البحثية شهرة في العالم، وعضو في الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة «إننا لا نحتاج إلى الكهرباء أو الطاقة الخارجية عند الاستخدام لنظام «سمايل»، إذ يتم المحافظة على درجة برودة اللقاحات وضبطها لفترات أطول، كما أن سترة السفر الشاملة من النظام المبتكر، تعمل على تحسين كفاءة التطعيم، وتقليل تكسر اللقاح على التضاريس الصعبة».