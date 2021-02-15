«جمارك دبي» تطلق حملة تطعيم شاملة لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي ممثلة في قطاع الموارد البشرية حملة تطعيم شاملة للموظفين ضمن مبادرة «سلامتنا سلامتكم» للحصول على لقاح ضد «كوفيد 19» في المقر الرئيسي للدائرة، وذلك بالتعاون مع مركز التداوي الطبي.

واطّلع أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي على الإجراءات الخاصة بحملة التطعيم في مقر الدائرة، مؤكداً على أن الحملة تأتي ضمن التزامنا بتوجيهات حكومتنا الرشيدة في التشجيع على أخذ اللقاحات ضد فيروس «كوفيد 19».

وأشار إلى حرص الدائرة على صحة موظفيها ورعايتهم من أجل بيئة عمل صحية وآمنة، للحفاظ على المجتمع عبر توفير كافة الضمانات الضرورية لسلامته، مشيداً بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي ومركز التداوي الطبي على الدعم والتعاون من أجل إنجاح الحملات التوعوية التثقيفية التي تنفذها الدوائر الحكومية.

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وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بجمارك دبي: تأتي هذه الحملة من منطلق حرص الدائرة على جودة حياة الموظفين والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وتسهيل حصولهم على التطعيم، حيث تم وضع إجراءات تنظيمية لعملية التطعيم من خلال إعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين سجلوا وتحديد مواعيد من خلال رسالة نصية لأخذ التطعيم، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمن أخذ الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19» «سينوفارم» (الصيني) بأحد المراكز الصحية في الإمارة إلى أخذ الجرعة الثانية في مقر الدائرة وفق الوقت المحدد مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

وأشار الغفاري إلى أنه تم تجهيز مقر عيادة جمارك دبي لهذا الغرض كونها مكاناً منفصلاً ويتميز بالخصوصية.

وفي سياق متصل، أكد أمير عبد الرزاق مدير أول التوظيف بجمارك دبي أن حملة «سلامتنا سلامتكم» مستمرة لحين تحقيق الهدف المرجو منها إذ صاحب إطلاق الحملة تنظيم عدد من الورش التوعوية عن فيروس كورونا والتوعية بأهمية الحصول على التطعيم واللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى الحملات التسويقية الداخلية والمستمرة في الدائرة، وتثقيف الموظفين عن الأعراض الجانبية خلال الأسبوع الأول من أخذ اللقاح، لافتاً إلى سعي الدائرة إلى توفير الوقت والجهد على الموظفين خلال الحصول على اللقاح.