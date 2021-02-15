سلالة كوفيد البريطانية أشد فتكاً بنسبة 30% ومعدية أكثر بنحو 70%

المصدر: دبي - البيان

أفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السلالة المتحورة لفيروس كوفيد-19 بمقاطعة كينت البريطانية أشد فتكاً بنسبة تقدر بنحو 30%، كما أنها معدية بنحو 70% أكثر من السلالة الأصلية، وذلك وفقاً لتصريحات الباحثين وسط مخاوف من انتشار السلالة بالفعل في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وأشارت البروفيسورة شارون بيكوك، رئيسة اتحاد "كوفيد-19 جينوميكس يو كيه" إن السلالة المتحورة من المحتمل أن "تكتسح العالم"، كما أن انتقال الفيروس بشكل أكبر سيصعب الأمر على العلماء خلال السنوات المقبلة.

ومن تصريحاتها التي نشرها الموقع البريطاني، كون السلالة الأخيرة، التي تعد بالفعل السلالة السائدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، هي أكثر فتكًا بنسبة 30% من السلالات السابقة، ناهيك عن كونها أشد عدوى بنسبة 70% أكثر.

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون الشهر الماضي إن سلالة B.1.1.7 "مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات".

وبدورها صرحت الباحثة بيكوك لبودكاست على شبكة "بي بي سي" مؤخراً: "بمجرد أن نتفوق على كوفيد -19، أو يحور الفيروس نفسه من كونه خبيثاً (أي مسبباً للمرض)، عندها يمكننا التوقف عن القلق بشأنه. معربةً عن اعتقادها بأن تحقق هذا الأمر سيتطلب عدداً من السنوات.

الجدير بالذكر أنه قد تم اكتشاف السلالة المتحورة بمقاطعة كينت لأول مرة في سبتمبر 2020، ليدفع انتشارها السريع في جميع أنحاء البلاد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ديسمبر الماضي.

هناك مخاوف من أن السلالة البريطانية قد بدأت الآن في التحور لتصبح أكثر شبهاً بسلالة جنوب إفريقيا التي هي أكثر قدرة على مقاومة المناعة التي طورتها العدوى السابقة أو من اللقاحات الحالية.