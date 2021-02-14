السعودية.. إغلاق 5 مساجد مؤقتاً بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين

المصدر: وكالات

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم "الأحد"، 5 مساجد مؤقتًا بثلاث مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال سبعة أيام 62 مسجدًا، فُتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم، وفقاً لصحيفة الرياض.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة هي: ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة، ومسجد في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجد في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى فتح 8 مساجد بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، وذلك في المناطق التالية: الرياض ومكة المكرمة وجازان وعسير والشرقية.

ودعت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين، مجددة التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر الفيروس .

من جانبها أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الأحد" تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6433 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى تسجيل 322 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 372 ألفا و732 حالة.