الصحة السعودية تزف بشرى حول مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المتحدث باسم بوزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد أنه بإمكان كل من لديهم مواعيد للجرعة الثانية أن يحصلوا خلال اليومين أو الثلاثة القادمة على مواعيد أقرب وأن يغيروا مواعيدهم السابقة وستكون أيام حصولهم على الجرعة أقرب مما كانت موجودة عليه مضيفاً أن هذا متاح لمن تم تغيير مواعيد جرعاتهم الثانية سابقاً.

وأشار خلال الإيجاز الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، إلى أنه ابتداءً من يوم 18 فبراير بإمكان كل من يرغب في الحصول على الجرعة الأولى زيارة تطبيق صحتي والنظر في المواعيد المتاحة من يوم 18 وما بعد ذلك والتسجيل للحصول على موعد.

وأضاف أنه سيراعى في ذلك دائما الفئات الأولوية في الوصول إلى اللقاحات، ونصح الجميع بالحرص على التسجيل للحصول على اللقاح لأن ذلك من أهم الخطوات الفاعلة والقوية والمؤثرة في تجاوز الجائحة.