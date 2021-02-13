لتسريع التطعيم.. أمريكا تسمح للصيدليات بإعطاء لقاح كورونا

المصدر: أ ف ب

يمثل الإعلان عن بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في صيدليات الولايات المتحدة بالنسبة للبعض فرصة للقاء الأحفاد ولآخرين خطوة أولى نحو العودة لحياة طبيعية مع معرفتهم بأنهم سيحصلون قريبا على حماية من كوفيد-19.

وبدأت صيدليات في أنحاء الولايات المتحدة الجمعة تطعيم المواطنين بعد حصولها على مليون لقاح ارسلتها إدارة الرئيس جو بايدن، في مؤشر جديد على تسارع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.

في يوم بارد في بيثيسدا على أطراف العاصمة واشنطن، كانت مجموعات من كبار السن يصلون بشكل مستمر لتلقي جرعة أولى من اثنتين، من لقاح موديرنا في صيدليتهم المحلية سي.في.إس.

وقال تيد بوتشتر (76 عاما) "الأمر رائع وسهل جدا".

وشرحت زوجته ليز بوتشتر أن ابنتهما سجلتهما على موقع الكتروني لتلقي اللقاح قبل يوم الساعة 6,30 صباحا.

وقالت المرأة البالغة 67 عاما وتعمل لدى المعرض الوطني للفنون "حاولت الاتصال هاتفيا وكانت المواعيد ممتلئة، لكن ابنتنا حاولت على الكمبيوتر ونجحت". واضافت ممازحة إنها "شعرت ببعض الألم" لدى تلقيها اللقاح.

بدأ نحو 6500 من الصيدليات والمتاجر التي تبيع أدوية، تطعيم مواطنين بالجرعة الأولى في إطار شراكة فدرالية. ويتوقع أن يتوسع البرنامج ليشمل 50 ألف موقع.

واعتبر ذلك طريقة لتخفيف العبء عن دوائر الصحة الحكومية مع تسهيل الأمر على أشخاص معتادين على تلقي لقاحات الانفلونزا في أماكن مثل صيدليات سي في إس ورايت إيد وول غرينز.

وبعد بداية عشوائية، تتسارع حملة التطعيم في الولايات المتحدة. وقد تلقى 35,8 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل، ما يمثل 10 بالمئة من عدد السكان.

مساعدة من الأولاد

ومثل الزوجين بوتشتر، احتاجت تهمينة ميرميراني لمساعدة ابنها لحجز موعدها على الانترنت في ساعة مبكرة الخميس.

والمرأة البالغة 81 عاما وكانت ذات يوم تعمل صحافية في بلدها الأم إيران، قالت إنها تتطلع للقاء أحفادها في وقت قريب.

أما المتقاعد لي البالغ 72 عاما والذي امتنع عن إعطاء اسمه بالكامل، فقال إنه سعيد بتلقيه اللقاح بعدما حاول لأسابيع موضحا "تسجلنا في كل مكان استطعنا التسجيل فيه، في المقاطعة والولاية".

لكنه أسف لعدم تمكن زوجته التي كانت برفقته، من الحصول على اللقاح الجمعة ما يعني اضطرارهما للعودة الاثنين للموعد. وقال "حفيدنا سيتخرج من الجامعة. نود التمكن من حضور حفل التخرج" إذا حصل.

وأضاف "نأمل أن يحمل الصيف نتائج أفضل لكوفيد مع اللقاح. آمل أن يتمكنوا من تطعيم عدد كبير من الناس حتى ذلك الوقت".

خيبة

لكن آخرين وجدوا تصفح نظام التسجيل الاكتروني للحصول على لقاح محبطا.

وقالت فاي إلكينز (74 عاما) إنها أمضت يوم الخميس تنتظر في طابور في مدرسة لتلقي اللقاح، ولكن قيل لها أن اللقاح يعطى لمن هم فوق 75 عاما وليس 65، كما يقول الإعلان.

واضافت "رُفضت محاولتنا مع العديد من الأشخاص الذين انتظر بعضهم ما يصل إلى ثلاث ساعات في البرد".

وأكدت إلكينز وزوجها جيم بارنيت أنهما لم يتمكنا من حجز موعد لدى صيدلية سي في تي رغم مساعيهما الحثيثة، لكنهما جاءا مع ذلك إلى الصيدلية في حال ألغى أحدهم موعده.