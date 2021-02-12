الصحة العالمية تزف خبراً ساراً حول أعداد إصابات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

في نبأ سار زفت منظمة الصحة العالمية خبراً جديداً ساراً حول أعداد إصابات كورونا.

واعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسيوس اليوم الجمعة أن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي، ولكن يتعين على دول العالم عدم تخفيف اجراءات التصدي للجائحة.

وقال جبريسيوس في مؤتمر صحفي في جنيف: "الآن ليس الوقت لكي تخفف أي دولة الاجراءات... لابد أن نتشجع جميعا، ولكن التراخي في نفس خطورة الفيروس نفسه".

وأرجع مدير منظمة الصحة العالمية تراجع أعداد الإصابة إلى إجراءات الصحة العامة المشددة.

وسجلت منظمة الصحة العالمية 3.1 ملايين حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 الأسبوع الماضي، بعد أن كانت الأعداد قد وصلت إلى ذورتها بواقع خمسة ملايين حالة تقريبا خلال الأسبوع الأول من العام الجاري.