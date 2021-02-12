السعودية تكشف عدد إصابات فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشفت الوزارة، اليوم، عبر صفحتها الرسمية في "تويتر"، عن رصد 4 وفيات من جراء التأثر بالإصابة.

وذكرت أنه تم تعافي 305 حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 362947 حالة.

كان وزير الصحة السعودي، الدكتور توفیق الربیعة، صرح، في وقت سابق، بأنه تم رصد زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، عازياً أسباب ذلك إلى التجمعات بكل أنواعها.

وحذَّر الربیعة من أنه إذا استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية ستدخل المملكة في خطر الموجة الثانية.