وزيرة الصحة المصرية تتوقع زيادة إصابات كورونا في هذا التوقيت

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في مصر أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تكون في أعلى معدلاتها خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.

وتوقعت زايد، ارتفاع الإصابات بكورونا في أواخر شهر أبريل المقبل وانخفاضها في شهر مايو المقبل.



وأضافت، نهاية الموجة الأولى كانت في أبريل الماضي، توقعنا زيادة الإصابات في ديسمبر الماضي وفبراير الجاري بسبب انتشار الأمراض التنفسية في ذلك الوقت.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أن مصر ستبدأ في الحصول على الكميات الخاصة بلقاح كورونا من الاتحاد العالمي للقاحات آخر فبراير الجاري وهو ما سيمكنها من تطعيم باقي الفئات المستهدفة بالتطعيم، مضيفة أن مصر استقبلت 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركات سينوفارم واسترازينكا.

وأشارت وزيرة الصحة، أنه يتم تطعيم الفرق الطبية في المستشفيات الخاصة بالعزل والحميات والصدر لكونهم في خط المواجهة الأول مع المرض، مؤكدة أن كبار السن وأصحاب الأمراض المرمنة أولوية مهمة بالتطعيم.

