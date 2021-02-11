ميركل تعترف بارتكاب أخطاء في الموجة الثانية لوباء كورونا

المصدر: د ب ا

اعترفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بسوء التقدير وارتكاب أخطاء في الموجة الثانية لوباء كورونا.

وخلال إلقائها بيان الحكومة في البرلمان، قالت ميركل اليوم الخميس إن الموجة الأولى للوباء في الربيع الماضي أثرت على ألمانيا بصورة أقل من دول أخرى "لكننا بعد ذلك لم نكن حذرين بالقدر الكافي ولم نكن سريعين بالقدر الكافي".

ورأت ميركل أن التعامل مع الجائحة في نهاية الصيف وبداية الخريف كان مترددا بشكل زائد عن الحد مشيرة إلى أن ألمانيا لم تعاود غلق الحياة العامة في الوقت المناسب وبالحزم الكافي.

وأوضحت ميركل في بيان الحكومة التدابير التي اتفقت عليها في مشاوراتها أمس الأربعاء مع رؤساء حكومات الولايات حول كيفية مواجهة الوباء في الفترة القادمة.

وقرر المجتمعون أمس تمديد إغلاق كورونا حتى السابع من مارس المقبل، وقالت ميركل: " يجب الحفاظ بصورة مستمرة على معظم التدابير التي تم إقرارها"، ووصفت ميركل ما تم إقراره بأنه "مناسب وضروري ومتناسب".