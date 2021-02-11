فحص «كورونا» مجاني وحجر صحي للقطط

المصدر: (سول - د ب ا)

تقدم العاصمة الكورية الجنوبية سول اختبارات فيروس «كورونا» المستجد مجانية للحيوانات الأليفة التي ثبتت إصابة أصحابها بالفيروس، حيث سوف يكون كلب سبانيل أول من خضع للاختبار في سول أمس. وكان الكلب يعاني من حمى وسيلان في الأنف، بحسب ما قاله مسؤولو المدينة. وقد قام طبيب بيطري باختيار الكلب وإخضاعه للاختبار، ولكن لم تظهر النتائج بعد.

وقال مسؤولو المدينة: «بما أنه لا يوجد دليل على انتقال فيروس كورونا من الحيوانات إلى الإنسان، فإنه سوف يتم وضع الحيوان الذي تثبت إصابته بالفيروس في الحجر الصحي بالمنزل لمدة 14 يوماً، وبعد ذلك يمكنه الخروج».

وقال متحدث إن الاختبار المجاني ســـــوف يتم فقـــــط للحيــــوانات التي أصــــــيب أصحابها بفيروس كورونا.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أصدرت الأسبوع الماضي قواعد اختبار، عقب ثبوت إصابة قطة في مدينــــة جينجــــو بجنوب شــــرق البلاد بالفيـــــروس.