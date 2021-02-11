إقبال عربي واسع على لقاح «سبوتنيك v»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مملكة البحرين، أمس، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح «سبوتنيك v»، المضاد لفيروس «كورونا»، والذي ينتجه مركز الجمالايا القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضحت الوكالة أن «سبوتنيك v»، يعد رابع لقاح تجيزه البحرين للاستخدام الطارئ، بعد لقاح «سينوفارم»، ولقاح (فايزر/‏‏‏بيونتيك)، ولقاح استرازينكا، والتي توفرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين، في إطار حرصها على ضمان وسلامة الجميع، على حد سواء.

وأضافت الوكالة أن موافقة الهيئة على لقاح «سبوتنيك v»، وإتاحة استخدامه، جاءت استناداً إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة - فور استلامها لملفات اللقاح، ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت – عملية مراجعة وتقييم لبيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، والتحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية، التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، والتحقق من مراحل التصنيع، والتزام المصنع بتطبيق المعايير الدولية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة. وستبدأ وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد، وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك.

وفي موسكو، أكد صندوق الثروة السيادي الروسي، أن البحرين بإجازتها لقاح «سبوتنيك v»، تصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تتخذ هذه الخطوة، وثالث بلد في منطقة الخليج.

مصر

في القاهرة، أكد الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن الحكومة المصرية تعاقدت مؤخراً على شراء لقاح سبوتنيك الروسي، لبدء إتاحته للمواطنين، والفئات الأولى بالرعاية خلال الفترة المقبلة، وذلك بجانب اللقاح الصيني، لافتاً إلى أن اللقاح الصيني ولقاح أكسفورد، سيصل المخزون منهما إلى مليون جرعة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة «الوطن» المصرية، أن الدول المنتجة للقاحات، أعطت الأولوية في منح اللقاحات ضد «كورونا» لمواطنيها، عن مواطني الدول الأخرى النامية، وغيرها غير المنتجة للقاحات.

لبنان

في السياق، أعلن السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، أن مباحثات جارية مع لبنان، بشأن توريد لقاح «سبوتنيك v»، إلى هذا البلد العربي.

وقال روداكوف في تصريح صحافي، أمس «هناك تقدم جيد، تم تمرير قانون ذي صلة، وقامت الحكومة اللبنانية بالسماح باستيراد واستخدام اللقاحات، بما في ذلك «سبوتنيك v».

وأعرب السفير الروسي عن أمله في أن تؤدي المباحثات، التي تجري على مستوى الحكومات، وكذلك على مستوى الهياكل التجارية، إلى مساعدة اللبنانيين بسرعة في مكافحة فيروس «كورونا». وأشار إلى أنه حتى في ظل الظروف الوبائية الصعبة، لم ينقطع العمل من أجل تطوير العلاقات بين روسيا ولبنان.

تونس

إلى ذلك، نشرت وكالات إعلام روسية، نقلاً عن السفير الروسي لدى تونس، سيرجي نيكولاييف، أن روسيا وتونس تجريان مباحثات لتوريد «سبوتنيك v»، في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أنه «نتيجة للعمل المشترك، قررت وزارة الصحة التونسية، يوم 30 يناير، السماح باستخدام اللقاح الروسي»، مضيفاً أن المفاوضات جارية بشأن توريد اللقاح في أسرع وقت ممكن.