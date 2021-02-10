الأردن.. خذ اللقاح وأنت في السيارة

المصدر: عمان - وكالات

بدأت وزارة الصحة الأردنية بتقديم خدمة إعطاء لقاحات كورونا دون النزول من السيارة «درايف ثرو»، بمركز تطعيم مدينة الحسين للشباب. وقالت الرائد علا حداد من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الهدف من الخدمة، التخفيف على المواطنين الأردنيين وتقليل الوقت والجهد وتوفير سبل الراحة ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والمساعدة في تقليل الضغط على المراكز، لافتة إلى أن هذه الخدمة تجريبية وبعد نجاحها سيتم تعميمها في أكثر من موقع.

من جهته، قال عضو فريق الاستجابة في وزارة الصحة في مركز «يا هلا» في مدينة الحسين للشباب الدكتور خالد أكرم إن المركز يقدم 12 خطاً للتطعيم، 2 منها «درايف ثرو» لكبار السن والعجزة، والفريق مكون من كادر تمريضي وطبيب، إضافة لوجود سيارة دفاع مدني، لافتاً إلى أنه يطلب من متلقي اللقاح الوقوف في كراج مخصص لمدة ربع ساعة لمتابعة حالتهم الصحية بعد تلقي اللقاح.