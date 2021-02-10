تكريم 8 لبنانيين ساهموا في تطوير لقاح موديرنا

المصدر: بيروت - وكالات

كرّمت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي فريقًا مؤلفًا من 8 مديرين وعلماء من شركة موديرنا من أصل لبناني على إنجازهم وعملهم في تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا، وفقًا للعديد من وسائل الإعلام اللبنانية.

والشخصيات التي كرّمت هي:

نوبار أفيان

نوبار أفيان اللبناني- الأرمني هو رئيس وأحد مؤسسي شركة «موديرنا». ولد في بيروت لأبوين من أصل أرمني، ويفخر بتراثه اللبناني والأرمني، غادر لبنان بسبب الحرب الأهلية وحقق حياة مزدهرة في أمريكا الشمالية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flagship Pioneering، وهي شركة ساعدت في تطوير أكثر من 100 مشروع علمي، بما في ذلك «موديرنا».

مارسيلو دامياني

انتقل مارسيلو دامياني، القادم من مدينة طرابلس شمالي لبنان، ليصبح الرئيس التنفيذي للتميز الرقمي والتشغيلي في شركة موديرنا، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة في شركة Cellarity، وهي شركة طبية أسسها Flagship Pioneering.

سعيد فرنسيس

ينحدر سعيد فرنسيس من قرية المية والمية في منطقة صيدا، وهو نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال واستراتيجية الشركة في «موديرنا».

درس في ليسيه نهر إبراهيم في لبنان، قبل التسجيل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT). التحق لاحقًا بكلية هارفارد للأعمال حيث حصل على ماجستير إدارة الأعمال. وفرانسيس بدأ العمل مع «موديرنا» منذ ما يقارب من الـ8 سنوات.

شربل هبر

نائب الرئيس الأول للشؤون التنظيمية في «موديرنا»، شربل هبر، من قرية بسرين في قضاء عاليه. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة جون هوبكنز عام 1999، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في الصحة العامة وماجستير إدارة الأعمال، انضم إلى «موديرنا» في أبريل 2020، في ذروة الوباء.

فرانسوا نادر

يعمل فرانسوا نادر كعضو مجلس إدارة مستقل في «موديرنا»، حصل على الدكتوراه الفرنسية في الطب من جامعة القديس يوسف (USJ) اللبنانية، بعد مغادرته لبنان في سن الـ 25، واصل تعليمه في الولايات المتحدة، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي للطبيب من جامعة تينيسي.

مونيك يواكيم ترك

مديرة إدارة البرامج والتحالفات في موديرنا، مونيك يواكيم ترك، من بيروت، كانت طالبة في ثانوية زهرة الإحسان قبل مغادرتها إلى الولايات المتحدة، بعد تخرجها في جامعة ماساتشوستس لويل، تابعت دراستها للحصول على الدكتوراه من جامعة تافتس Tufts. حصلت على «جائزة خدمة الأبحاث الوطنية الفردية» لما بعد الدكتوراه من المعهد الوطني للصحة خلال فترة عملها كزميلة ما بعد الدكتوراه في كلية الطب بجامعة هارفارد.

جو سركيس

جو سركيس هو المدير المساعد في «موديرنا». قبل الالتحاق بكلية هارفارد للأعمال، درس في فرنسا حيث حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، انضم إلى «موديرنا» عام 2017.

جويس كفوري سوزا

جويس كفوري سوزا، مديرة مراقبة الجودة في «موديرنا»، تخرجت في جامعة دارتموث بالولايات المتحدة. بعد ذلك، حصلت على ماجستير إدارة الأعمال والماجستير من جامعة فينيكس ثم من جامعة رود آيلاند على التوالي، انضمت إلى فريق موديرنا في نوفمبر 2019.