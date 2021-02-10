بعد زواج دام 70 عاماً.. صورة مؤلمة لزوجين يمسكان بأيدي بعضهما البعض قبل وفاتهما بكورونا

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

نشرت مواقع إخبارية بريطانية صورة محزنة لزوجين مسنين عاشا معاً لمدة 70 عامًا، وهما يمسكان بأيديهما في أسرتهما بالمستشفى قبل وفاتهما بكوفيد 19.

ماتت مارغريت وديريك فيرث، ويبلغ كلاهما 91 عامًا، في مستشفى ترافورد العام الأسبوع الماضي – ولحسن حضهما كانا قادرين على رؤية بعضهما البعض في المستشفى قبل وفاتهما.

كان الزوجان اللذان يعيشان في بارتينجتون، يحبان بعضهما البعض منذ سن 14 عامًا وتزوجا في مايو 1950.

تم إدخال مارجريت إلى مستشفى ويثينشو وتم نقلها لاحقًا إلى مستشفى ترافورد، وكان زوجها ديريك في مستشفى ويثينشو ولكن تم نقله إلى ترافورد ليكون مع زوجته بعد أن خشي الأطباء من أنها لن تعيش طويلاً.

توفي ديريك أولاً في 31 يناير، ولحقته مارغريت بعد ثلاثة أيام، وفق "ديلي ميل".

وأشادت ابنتهما باربرا سميث (50 عاما) بموظفي المستشفى الذين سمحوا لوالداها بقضاء الساعات الأخيرة من حياتهما معاً.

وعاش الزوجان في بارتينجتون معظم حياتهما، وعملت مارجريت منظفة في مدرسة برودواك في ترافورد، بينما كان ديريك في البداية جزارًا وبعدها عاملاً في مخزن. رُزق الزوجان بخمسة أطفال، ولديهما 11 حفيدًا وأربعة من أبناء الأحفاد.