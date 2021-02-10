«دبي التجاري» ينظم حملة لتلقيح موظفيه وعائلاتهم

المصدر: دبي - البيان

نظم بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة لتلقيح جميع موظفيه وعائلاتهم، وموظفي الدعم، إضافة إلى شركائه ضد فيروس كورونا.

وبدأت المرحلة الأولى من الحملة الشهر الماضي، وتم تنظيمها بالتعاون مع «ميدي كيو هيلث كير»، حيث تلقى أكثر من 1800 موظف وأفراد عائلاتهم الجرعة الأولى من اللقاح. وشمل ذلك موظفي الإدارة العليا وموظفي الخطوط الأمامية وحراس الأمن وعمال النظافة. وسيقوم البنك بتنظيم حملة ثانية الأسبوع القادم لإعطاء الموظفين الجرعة الثانية من اللقاح.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «منذ بداية هذه الجائحة العالمية، التزم بنك دبي التجاري بأخذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية صحة ورفاهية موظفيه، وتعد حملة التطعيم هذه استمراراً لجهوده في الحد من انتشار الجائحة، كما تعكس التزامنا بوضع صحة الموظفين وسلامتهم على رأس أولوياتنا، ودعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الجائحة».

وأضاف الدكتور بارثا بانيرجي، الرئيس التنفيذي لمركز المزروعي الطبي ورئيس إدارة المرضى في ميدي كيو هيلث كير: «رأينا كيف أثرت الجائحة على الاقتصاد العالمي، لكن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها من خلال توفير اللقاح للجميع. كما قدم قادة دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً رائعاً للشعب، حيث كانوا من أوائل المتلقين للقاح لطمأنة الشعب بشأن سلامة وفعالية اللقاحات».

كما ضمت حملة التطعيم توفير اللقاح لأحد شركاء البنك الرئيسيين، وهي الشركة الوطنية للتأمينات العامة، حيث تمكن موظفو الشركة وعائلاتهم من تلقي التطعيم في المقر الرئيسي للبنك أيضاً.