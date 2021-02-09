البحرين تعلق كافة الصلوات في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين

المصدر: البيان الإلكتروني

صرحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين أنه استنادًا إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19)، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع الأوقافين السنية والجعفرية، وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة فقد تقرر تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس 11 فبراير 2021م، كما يستمر نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر اجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وقالت الوزارة إنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.