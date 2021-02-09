ألمانيا: لا كمامات طبية مجانية لطالبي اللجوء

المصدر: د ب ا

أفادت الحكومة الألمانية بعدم حصول طالبي اللجوء على كمامات من نوع (إف إف بي2) مجانا.

جاء ذلك في رد من وزارة الشؤون الاجتماعية على سؤال من سفين ليمان المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر لشؤون السياسة الاجتماعية، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الرد.

وقال ليمان إن " طالبي اللجوء وتحديدا هؤلاء الذين يعيشون في نُزُل مشتركة معرضون لخطر العدوى على نحو خاص"، وطالب بأن يحصل هؤلاء على الكمامات بسعر أقل من الأشخاص الذين يتمتعون بالضمان الاجتماعي الأساسي وشكا أن الأشخاص الأشد فقرا جاؤوا في طليعة من سقطوا من الحسابات في موضوع التوزيع المجاني للكمامات.

وأضاف ليمان أن الحكومة الألمانية عليها أن تعترف بأنها نسيت مئات الالاف من الناس.

كان وزير الشؤون الاجتماعية هوبورتوس هايل، ووزير الصحة ينس شبان أعلنا في نهاية يناير الماضي أن من المنتظر أن يحصل كل واحد من الأشخاص الذين يتمتعون بالضمان الاجتماعي الأساسي (نحو خمسة ملايين شخص) على عشر كمامات من نوع (إف إف بي2) مجانا.

واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل سيتاح للأشخاص الذين يحصلون على إعانات بطالة بموجب قانون هارتس الرابع، الحصول على هذه الكمامات.

ويأتي ذلك على خلفية التعليمات الجديدة التي تفرض ارتداء كمامات طبية في وسائل المواصلات وأماكن التسوق.