الصحة السعودية: منحنى إصابات كورونا يستمر في الصعود بنسبة 330%

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة يستمر في الصعود بنسبة 330%، كذلك الحالات الحرجة تشهد ارتفاعًا في تسجيلها بنسبة 41%، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق باللقاحات، فإن الجرعات المعطاة حتى الآن 443,805 جرعة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت عن تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كاشفة عن رصد 4 وفيات من جراء التأثر بالمرض.

وذكرت أنه تم تعافي 249 حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 362062 حالة.