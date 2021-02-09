الصحة العالمية من ووهان: كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط

المصدر: أ ف ب

قالت البعثة المشتركة لخبراء منظمة الصحة العالمية والصين، اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك أدلة كافية لتأكيد أن فيروس كورونا المستجد كان ينتشر في مدينة ووهان الواقعة في وسط الصين قبل ديسمبر 2019. حسبما أوردت فرانس برس.

وأكد خبراء منظمة الصحة، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الفرضية "الأكثر ترجيحاً" هي أن كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط.

وقال ليانغ وانيان رئيس فريق الصين في المؤتمر: "لا يوجد مؤشر على انتقال سارس-كوف-2 بين السكان في الفترة التي سبقت ديسمبر 2019"، مضيفا أنه "لا توجد أدلة كافية" لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك.

ولفت إلى أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكن حتى الآن "لم يتم التعرف بعد على المضيف".

وكانت ووهان المكان الأول في العالم الذي أفيد فيه عن أولى إصابات كوفيد-19 في ديسمبر 2019. ومنذ ذلك، أسفر الوباء عن وفاة أكثر من 2,3 مليون شخص حول العالم.

واجهت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين التي تهدف إلى اكتشاف منشأ انتقال الفيروس إلى الإنسان، صعوبات، حيث أن الصين كانت مترددة في السماح لخبراء عالميين من مختلف الاختصاصات أي من علم الأوبئة وصولاً إلى علم الحيوان، الدخول إلى أراضيها. لكن هذه البعثة تعدّ أساسية في محاولة منع ظهور أوبئة جديدة أيضاً.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه يجب التحلي بالصبر قبل الحصول على أجوبة، وهي رسالة كررها العضو في الفريق الطبيب هونغ نغويين-فييت في مقابلة مع فرانس برس.

وقال الخبير الذي يشغل منصب مدير مشارك لبرنامج الصحة الإنسانية والحيوانية في المعهد الدولي لأبحاث الثروة الحيوانية في نيروبي "نحن في صلب عملية دراسة ونحتاج لوقت وجهود لفهم" ما حصل.