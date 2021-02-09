خبراء منظمة الصحة في الصين يكشفون عن أولى نتائج بحثهم بمنشأ كورونا

المصدر: أ ف ب

يكشف فريق خبراء منظمة الصحة العالمية المكلف البحث بمصدر وباء كوفيد-19، الثلاثاء عن أولى العناصر التي توصل إليها في هذا الصدد، بعد أربعة أسابيع قضاها في ووهان الصينية التي ظهر فيها الوباء في ديسمبر 2019.

ويعقد الفريق الدولي الذي أرسلته منظمة الصحة العالمية و"ينهي زيارة استمرت أربعة أسابيع في ووهان" مؤتمراً صحافياً عند الساعة 07,30 ت غ، كما أعلنت المنظمة.

وأضافت أن الخبراء سيكونون برفقة "زملائهم الصينيين"، بدون أن تضيف تفاصيل.

وكانت ووهان المكان الأول في العالم الذي أفيد فيه عن أولى إصابات كوفيد-19 في ديسمبر 2019، وأسفر الوباء عن وفاة أكثر من 2,3 مليون شخص حول العالم.

واجهت هذه البعثة التي تهدف إلى اكتشاف منشأ انتقال الفيروس إلى الإنسان، صعوبات، حيث أن الصين كانت مترددة في السماح لخبراء عالميين من مختلف الاختصاصات أي من علم الأوبئة وصولاً إلى علم الحيوان، الدخول إلى أراضيها. لكن هذه البعثة تعدّ أساسية في محاولة منع ظهور أوبئة جديدة أيضاً.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه يجب التحلي بالصبر قبل الحصول على أجوبة، وهي رسالة كررها العضو في الفريق الطبيب هونغ نغويين-فييت في مقابلة مع فرانس برس.

وقال الخبير الذي يشغل منصب مدير مشارك لبرنامج الصحة الإنسانية والحيوانية في المعهد الدولي لأبحاث الثروة الحيوانية في نيروبي "نحن في صلب عملية دراسة ونحتاج لوقت وجهود لفهم" ما حصل.

