التطعيم يتسارع.. وبدء العد التنازلي لعودة الحياة إلى طبيعتها

المصدر: دبي - البيان

كثر الحديث عن دور «مناعة القطيع» في تعافي العالم من وباء كورونا والعودة لحياة ما قبل الجائحة، لكن روسيا تؤكد أن هذا سيتحقق في الصيف المقبل، الأمر الذي يتفق مع تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت أعلنت الولايات المتحدة أنها استخدمت أكثر من 41 مليون جرعة لقاح حتى الآن، في حين أكدت الحكومة البريطانية تطعيم أكثر من 12 مليون شخص.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إنه من المتوقع أن يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا بمنتصف الصيف المقبل، ما سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها مثلما قبل ظهور الوباء. وأوضح بيسكوف أن هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف. وقال إنه بدأت تظهر نتائج هذا العمل من خلال زيادة معدل التطعيم في عدد من الدول.

صعوبة

وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على أمريكا الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 بالمئة على الأقل من السكان، بحلول نهاية هذا الصيف. وقال لشبكة «سي.بي.اس» الإخبارية في مقابلة «فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية». وقالت السلطات الأمريكية المعنية إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليوناً و210937 جرعة حتى الآن، ووزعت 59 مليوناً و307800 جرعة.

ثقة

وكشفت الأرقام الصادرة عن الحكومة البريطانية، أنه تم تطعيم أكثر من 12 مليون شخص ضد «كورونا» في البلاد. وتهدف الحكومة إلى تطعيم جميع الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد والبالغ عدهم 15 مليون شخص بحلول منتصف هذا الشهر، بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وأعربت الحكومة عن ثقتها في تحقيق هذا الهدف، كما تهدف إلى تطعيم كل من هم فوق سن الخمسين بحلول مايو.