وفاة أول عضو في الكونغرس الأمريكي جراء كورونا

المصدر: ا ف ب

توفي رون رايت العضو الجمهوري في الكونغرس الأمريكي جراء كوفيد-19 كما أعلن فريقه الاثنين ليصبح أول عضو في الكابيتول يتوفى بفيروس كورونا.

والنائب عن تكساس في مجلس النواب البالغ 67 عاما، توفي الاحد. وقال المتحدثون باسمه في بيان "في الاسبوعين الماضيين نقل رون وزوجته سوزان الى المستشفى" في دالاس "بعد الاصابة بكوفيد-19".

واضافوا ان رايت كان يعالج لإصابته بالسرطان "في السنوات الماضية".

في 21 يناير أعلن رايت انه مصاب بفيروس كورونا "بعد ان خالطت شخصا مصابا بكوفيد-19 الاسبوع الماضي".

واضاف في بيان "اشعر بعوارض طفيفة وعموما انني في وضع صحي جيد وسأواصل العمل (...) من المنزل هذا الاسبوع" داعيا الى احترام توجيهات السلطات الصحية الامريكية لمكافحة تفشي الفيروس.

ويصبح رايت بذلك أول عضو في الكونغرس (435 في مجلس النواب و100 في مجلس الشيوخ) يتوفى جراء كوفيد-19.

وكان لوك ليتلو البرلماني الذي انتخب عضوا في مجلس النواب في نوفمبر، توفي بكوفيد-19 في ديسمبر اي قبل تولي مهامه مطلع يناير. وانتخب عن لويزيانا وكان في عامه الحادي والاربعين.

والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل اعلى عدد وفيات بكوفيد-19 في العالم مع أكثر من 460 ألف وفاة.