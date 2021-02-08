«لاند مارك» تطلق برنامجاً لتطعيم موظفيها وشركائها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة لاند مارك، المجموعة الرائدة في المنطقة في قطاعات التجزئة والضيافة، عن برنامج تطعيم ضد «كوفيد 19» لموظفيها وأسرهم وشركائها ومستأجريها في أنحاء الإمارات، والتي نجحت في إيصال 4000 جرعة تطعيم حتى الآن. وتدعم حملة مجموعة لاند مارك، أهداف دولة الإمارات، التي تسعى إلى تطعيم أكثر من 50 % من سكان الدولة، بحلول نهاية شهر مارس 2021.

وتأتي هذه الجهود، تماشياً مع التزام المجموعة المستمر بحماية صحة موظفيها وعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إيلاء الأولوية للعاملين في خط الدفاع الأول، وفي أقسام العمليات.

وفي إطار هذه الحملة، قامت المجموعة بتخصيص يومين بمقرها الرئيس، بمارينا دبي، لتطعيم موظفي المكاتب والمحلات والمستودعات وأسرهم، بالإضافة إلى شركاء المجموعة في مختلف المجالات. وتهدف مجموعة لاند مارك بهذه المبادرة، إلى منح الدعم الكافي والاستفادة التامة للمؤسسة، وجميع الأطراف المتعاونة معها.

وكذلك تقوم المجموعة بتسهيل حجز مواعيد التطعيم للموظفين في مختلف المراكز الصحية، التي تمنح اللقاحات المعتمدة من قبل الهيئات الصحية المختصة الموجودة بإمارات الشارقة وأبوظبي والعين، والتي تمكَّن أكثر من 4000 عضو من أعضاء المجموعة الموجودين في المحلات والمكاتب والمستودعات من الحصول عليها.

وكانت مجموعة لاند مارك، قد نفذت عدة مستويات من إجراءات السلامة خلال فترة تفشي وباء كوفيد 19، بهدف ضمان صحة موظفيها وعملائها والمجتمع. يعكس إطلاق برنامج التطعيم، الالتزام بتعزيز سعادة أصحاب المصلحة داخل المجموعة وخارجها، والحرص على سلامتهم. كما تنفذ المجموعة عدة حملات توعوية داخلية، لتشجيع مشاركة الموظفين وتثقيفهم عن أهمية اتباع برنامج التطعيم، والالتزام بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي.