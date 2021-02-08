فتح جزئي للواجھات البحریة في جدة وفق 3 شروط

أعلنت أمانة محافظة جدة عن فتح جزئي للواجھات البحریة بالمحافظة وفق 3 ضوابط، وذلك بتوجیھات من المحافظ الأمیر مشعل بن ماجد.

وأوضحت الأمانة بأن ضوابط الفتح الجزئي تتضمن السماح بدخول المركبات للمرور فقط بدون توقف، إلى جانب منع الجلوس والافتراش والانتظار. كما شملت ضوابط الفتح الجزئي للواجھات البحریة؛ السماح بممارسة ریاضات المشي والدراجات، وفق الإجراءات الاحترازیة لمنع انتشار فیروس كورونا.

وفى سیاق متصل رصدت أمانة محافظة جدة منذ بدایة فبرایر الجاري 579 مخالفة تتعلق بعدم تطبیق البروتوكولات الوقائیة والإجراءات الاحترازیة للوقایة من فیروس كورونا، فیما أغلقت 236 محلا تجاریًا في نطاق 19 بلدیة فرعیة بمشاركة من وزارة الداخلیة، ووزارة التجارة، وھیئة الغذاء والدواء.

واشترطت أمانة جدة عدم السماح بدخول الموظفین والزوار والمراجعین للأمانة، إلا بالتأكد من وجود تطبیق «توكلنا» عند الدخول، وذلك في إطار الجھود المستمرة للأمانة في مكافحة انتشار فیروس كورونا.

وأوضح وكیل الأمین للبلدیات الفرعیة المھندس محمد المطیري، أن الفرق المیدانیة نفذت جولات رقابیة على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقایة المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بین المتسوقین.