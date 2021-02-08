السعودية تحظر تجمع أكثر من 5 عمال في مكان واحد

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت النیابة العامة السعودية، أمس، أنه یُحظر أي تجمع لأكثر من خمس عمال داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوھا.

وأوضحت النيابة أنه وفق ما ورد في لائحة الحد من التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازیة والتدابیر الوقائیة المتخذة لمواجھة فیروس كورونا، فإنه يحظر أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوھا، خلاف مساكنھم، یتكون من 5 أشخاص فأكثر في حیز واحد ومحدد لا تربطھم علاقة سكنیة واحدة.

وأضافت وفق موقع "المدينة"، أنه حال تكرار ھذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة تتولى النیابة العامة مباشرة إجراءات المساءلة الجزائیة المشددة تجاه كل من حضر، ومن دعا للحضور، والمتسبب في ذلك، ومسؤول المنشأة التي تم التجمع فیھا.