الصحة السعودية: منحنى إصابات كورونا ارتفع 300 %

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي عن ارتفاع الإصابات بفیروس كورونا في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف العبد العالي أن منحنى الإصابات ارتفع بنحو 300 % ، فیما ارتفعت الحالات الحرجة وبلغت 408 حالات.

وأوضح خلال حديثه الیوم (الأحد) في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا، أن 80 %من الإصابات الجديدة سببھا المناسبات العائلیة والتجمعات في المطاعم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 317 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن تم أمس الإعلان عن تسجيل 386 حالة إصابة، في حصيلة كانت الأكبر في نحو ثلاثة أشهر.

وأعلنت الوزارة، في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 370278 حالة.

وتم تسجيل 278 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 361515 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة لمصابين بكورونا، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6402 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2361 حالة، منها 408 حالات حرجة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية الخميس إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة شهر، والأنشطة الترفيهية ودور السينما والمراكز الرياضية والطلبات الداخلية للمطاعم لمدة عشرة أيام لمواجهة فيروس كورونا.