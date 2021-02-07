193187 جرعة لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 193187 جرعة لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 4.201.347 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 42.48 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

وفي سياق خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 150706 فحوص جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت الوزارة عن شفاء4041 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 301081 حالة. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3276 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 323402 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 12 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 914 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة تخصيص كافة مراكز التطعيم مؤقتاً لاستقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حرصاً على صحتهم مع ازدياد أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية.

وقالت الوزارة إن ذلك سيتم خلال الفترة من 4 إلى 6 أسابيع القادمة للتركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس «كوفيد 19».

وأوضحت الوزارة أنه خلال هذه الفترة يمكن للفئات الأخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الدولة.