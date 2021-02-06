مستشفى إسرائيلي يعلن التوصل لعلاج جديد لكورونا بفعالية 96%

المصدر: البيان الإلكتروني

في تطور جديد من أجل السيطرة على جائحة كورونا أعلن مستشفى إسرائيلي أنه أنهى بنجاح المرحلة الأولى من تجربة دواء جديد لعلاج الإصابة بكوفيد 19 بفعالية وصلت إلى 96%.

وقال المسؤولون في مستشفى إيخيلوف في مدينة تل أبيب إن الدواء، الذي يقلل من مهاجمة جهاز المناعة لنفسه خلال الإصابة بالفيروس، نجح في علاج 30 مصاباً بكوفيد-19 تمكن 29 منهم من مغادرة المستشفى بعد ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام من العلاج وفق يورو نيوز.

ووصفت المستشفى علاج "EXO-CD24" الذي طوره البروفيسور نادرب أربر بالـ"اختراق الهائل" في أبحاث مكافحة الفيروس القاتل.

كذلك أثنى الحساب الرسمي لإسرائيل باللغة العربية على موقع تويتر على العلاج ووصفه بالـ"الاختراق المهم" .

ويحارب الدواء ما يسمى بـ"عاصفة سيتوكين" وهي رد فعل مناعي مفرط قد يكون مميتا لمرضى كورونا ويُعتقد أنه مسؤول عن الكثير من الوفيات المرتبطة بالفيروس.

ويستخدم الدواء ما يُعرف بـ"exosomes" وهي أكياس حاملة صغيرة تنقل المواد بين خلايا الجسم لإيصال بروتين CD24 للرئتين مما يساعد على تهدئة جهاز المناعة ويحد من تأثير عاصفة سيتوكين.



وطبقاً لشيران شابيرا، الباحثة بمختبر البروفيسور أربر، "يقع هذا البروتين على سطح خلايا الجسم وله دور معروف ومهم في تنظيم جهاز المناعة".