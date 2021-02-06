مفاجأة علمية: جرعة لقاح واحدة تكفي من أصيبوا بـ«كوفيد19»

المصدر: دبي، واشنطن - البيان

أشارت دراستان أمريكيتان نشرتا هذا الأسبوع ولم يراجعهما علماء آخرون بعد، إلى أنه يمكننا حقن جرعة واحدة من اللقاح للأشخاص الذين سبق لهم أن أصيبوا بـ«كوفيد19».



وكتب أحد فريقي البحث من كلية إيكان للطب في نيويورك، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس: «لدى الأفراد الذين تكونت لديهم المناعة مسبقاً، تكون استجابة الأجسام المضادة للجرعة الأولى مكافئة أو أكبر من تلك التي قيست بعد الجرعة الثانية»، لدى الأفراد الذين لم يصابوا سابقاً بفيروس «كورونا».



ولكن الأخصائية من جامعة أدنبرة البروفيسورة إليانور رايلي قالت إن «تنفيذ هذا كجزء من برنامج التطعيم الشامل يمكن أن يكون معقداً من الناحية اللوجستية»، وفق ما نقل عنها مركز الإعلام العلمي البريطاني. ومن المتوقع قريباً صدور رأي من هيئة الصحة الفرنسية بهذا الشأن.



وسواء حدثت الإصابة بالعدوى بـ«كوفيد19» من قبل أم لا، فإن لقاح شركة جونسون أند جونسون قد يغير المعطيات إذا حصل على ترخيص، فهو لا يتطلب سوى أخذ جرعة واحدة.



ويعمل الباحثون الروس الذين أعدوا سبوتنيك - في على تطوير نهج مماثل، إذ كتبوا في ذا لانسيت «نحن نجري أبحاثاً (لمعرفة مدى فعالية) نظام تطعيم من جرعة واحدة».