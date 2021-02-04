الصحة السعودية تنصح بـ 5 "لاءات" لمواجھة انتشار كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، عددا من النصائح للمواطنین والمقیمین لمواجھة ارتفاع حالات الإصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفید19).

ونصح العبد العالي ضمن رسائله التوعوية للمجتمع تحت شعار "لا تجامل على حساب صحتك" بخمس لاءات هي : "لا تصافح، لا تعانق، لا تنزع الكمامة، لا تھمل غسل الیدين، لا تحضر التجمعات".

وكانت وزارة الصحة أعلنت الیوم الخمیس تسجیل 303 حالات مؤكدة جديدة لفیروس كورونا، لیصبح عدد الحالات المؤكدة ما يقارب 369 ألفا، منھا 2162حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبیة، ومعظمھم حالتھم الصحیة مطمئنة.