"غلاكسو سميث" و"كيورفاك" تتعاونان لتطوير لقاح فعّال ضد كل سلالات كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن مختبر الأدوية البريطاني "غلاكسو سميث كلاين" ومنافسه الألماني "كيورفاك" الأربعاء أنهما سيعملان معا على تطوير لقاح بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال ضد النسخ الجديدة من فيروس كورونا على أمل أن يكون جاهزا العام 2022.

وجاء في بيان أن الهدف هو تطوير "لقاح محتمل يستجيب للنسخ المتحورة التي ظهرت" خلال الوباء.

وسيستهدف النسخ الجديدة وتلك التي قد تستجد لاحقا بحسب ما أعلنت المجموعتان المرتبطتان أساسا لأن "غلاكسو سميث" اشترت 10% من أسهم هذا المختبر الألماني في تموز/يوليو الماضي.

ستبدأ الأعمال فورا على أمل التوصل الى اللقاح في 2022 إذا نال موافقة السلطات الصحية.

وينص الاتفاق على أن تقدم غلاكسو سميث كلاين 150 مليون يورو للشركة الناشئة الألمانية ما سيتيح للمجموعة البريطانية امتلاك حقوق اللقاح الجديد في كل الدول باستثناء ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وقالت إيما والمسلي المديرة العامة لغلاكسو سميث "نعتبر أن الجيل الجديد من اللقاحات سيكون مهما جدا في المكافحة المستمرة لكوفيد-19".

وأضافت غلاكسو سميث في البيان أنها ستساعد في بادىء الأمر هذه السنة في انتاج لقاح أول سبق أن طورته كيورفاك وبات حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وتلتزم شركة غلاكسو سميث كلاين في صنع ما يصل الى مئة مليون جرعة منه في حين أن لقاحها الذي طورته مع الفرنسي سانوفي تأخر ولن يكون جاهزا إلا في نهاية 2021 بسبب نتائج أتت دون التوقعات.