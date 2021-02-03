تصريح : الدمج بين لقاحين مختلفين يحمي من طفرات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

للوقاية من طفرات فيروس كورونا المستجد الذي يشهد تحورات عديدة كغيره من الفيروسات اقترح مسؤول روسي بارز المزج بين لقاحي «سبوتنيك» و«أسترازينيكا»، قائلاً إن هذا الأمر يمكن أن يوفر أفضل حماية ضد الطفرات للفيروس.

ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أشار كيريل ديميترييف، مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى أن تلقي جرعة واحدة من كلٍّ من اللقاحين قد يعزز الاستجابة المناعية وتكافح بشكل أفضل السلالات المتغيرة.

وأظهرت نتائج نشرتها أمس مجلة ذي لانسيت الطبية، وصادق عليها خبراء مستقلون أن لقاح «سبوتنيك»الروسي الذي اتُّهمت روسيا بأنها لم تعتمد الشفافية بشأنه، فعّال بنسبة 91,6% ضد «كوفيد - 19» المصحوب بعوارض وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وقال ديميترييف: «إن فكرة الدمج بين لقاحين مختلفين، والتي تسمى التعزيز غير المتجانس، هي جوهر لقاح سبوتنيك لأننا نستخدم جرعتين إحداهما مختلفة عن الأخرى، ونعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لمحاربة الطفرات،

وهذا أيضاً يعزز الشراكة بين مختلف مصنّعي اللقاحات».

وعند سؤاله عما إذا كانت المملكة المتحدة قد اتصلت بصندوق الاستثمار المباشر الروسي بشأن الحصول على بعض جرعات اللقاح، قال ديميترييف: «ليس بعد، لكنني أعتقد أنه بمجرد إثبات فاعلية مزيج سبوتنيك و أسترازينيكا من الممكن إجراء هذه المناقشة مع المملكة المتحدة .

ولقاح «سبوتنيك» الروسي هو لقاح ناقل فيروسي يعمل على أساس أخذ فيروسات أخرى وجعلها غير مؤذية لتصبح متكيفة لمكافحة «كوفيد - 19»، وهي أيضاً التقنية التي يستخدمها لقاح «أسترازينيكا».

لكن في حين يعتمد لقاح أسترازينيكا على فيروس غدّي واحد من الشمبانزي، يستخدم لقاح سبوتينك فيروسين غدّيين مختلفين لكل من الحَقنتين.